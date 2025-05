Bordeaux “en primeur”: continuano i ribassi nei rilasci dei prezzi 2024, mentre parla la critica

All’appello mancano ancora pochi big, come Margaux e Petrus, e qualche altra decina di Chateaux di diverse fasce di prezzo, ma anche con gli ultimi rilasci, salvo rarissime eccezioni, la campagna “en primeur” della vendemmia 2024 continua come era iniziata, con forti ribassi dei prezzi sul 2023, a sua volta in netto calo sulla 2022, e con molti Chateaux che tornano ai prezzi di 10 anni fa. Mentre iniziano ad arrivare anche le valutazioni della critica internazionale, dal cui incrocio emergono, come migliori in assoluto, Latour, Montrose, Haut Brion Blanch, Lafite Rothschild e Ducru-Beaucaillou. Emerge dalle diverse analisi del “Liv-Ex”, sul fronte delle quotazioni, e di “Wine Lister”, su quello dei punteggi della critica, “lette” da WinNews.

Sul fronte dei rilasci delle quotazioni, come abbiamo scritto qui, all’inizio della campagna, e successivamente con ancora più nomi ad aver comunicato i loro prezzi, il trend a ribasso è chiaro, seppur con qualche eccezione che prova a tenere. Haut-Brion, per esempio, riporta il Liv-Ex ha tagliato il prezzo a 240 euro a bottiglie ex-negociant, tornando ai livelli del 2014, e a 2.880 sterline a cassa da 12 sulla piazza di Londra, con un -23,8% sul 2023, ma ha sostanzialmente mantenuto lo stesso prezzo dello scorso anno per il suo Haut-Brion Blanc, a 540 euro a bottiglia ex-negociant. Ma questa è una delle poche eccezioni degne di nota: Ausone è uscito a 312 euro a bottiglia, -27,8% sul 2023 e prezzo più basso dal 2013, Palmer è uscito a 162 euro a bottiglia ex-negociant, tornando al 2019, e a 1.968 sterline a cassa a Londra, a -31,7% sul 2023, Pavie ha tagliato ancora di più, a 138 euro a bottiglia ex-negociant, il prezzo più basso dal 2011, e a 1.632 sterline a cassa a Londra, con un -41,4% sul 2023, mentre Figeac e Leoville Las Cases hanno fissato il prezzo a 96 euro a bottiglia, in entrambi i casi tornado ai livelli del 2014, e Troplong-Mondot è stato rilasciato a 72 euro a bottiglia ex-negociant, e a 864 euro a cassa su mercato Uk, con un taglio del -19,1% sul 2023.

Venendo ai punteggi, invece, “Wine Lister”, ha incrociato le valutazioni dei vini 2024 degli Chateaux bordolesi, di firme come Antonio Galloni e Neal Martin per “Vinous, Bettane+Desseauve, JancisRobinson.com, e Ella Lister de “Le Figaro Vin”. Compilando una lista di 41 vini con un punteggio superiore ai 93,8 punti, da cui intanto emerge come la maggior parte dei vini abbia riscosso punteggi inferiori rispetto all’annata 2024, e con i pochissimi in aumento che sono per lo più vini bianchi. Al n. 1 assoluto, il mito Latour, con un punteggio di 95,8 (-1,5 sul 2023), davanti a Montrose con 95,7 (-0,4) e ad Haut Brion Blanc con 95,6 (+1,8). Poi, con punteggi compresi tra 95,5 e 95,1 seguono, nell’ordine, Lafite Rothschild, Ducru-Beaucaillou, La Conseillante, Mouton Rothschild, La Mission Haut-Brion Blanc e Margaux, seguiti, a 94,9, da Angélus, Guiraud e Petrus.

Copyright © 2000/2025