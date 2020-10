Borgo Conventi, Doc Collio Friulano 2019

Fondata nel 1975 da Gianni Vescovo, passa nel 2001 alla famiglia Folonari che, a sua volta, l’ha ceduta, recentemente, alla famiglia Moretti Polegato, già proprietaria dell’azienda veneta Villa Sandi. Attualmente conta su 35 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 300.000 bottiglie, evidentemente a prevalenza bianchista, ma anche con qualche riuscita digressione tra i rossi friulani più tradizionali. Il Collio Friulano 2019 trascorre una breve fase di affinamento in acciaio sui lieviti, evidenziando profumi floreali, di erba di campo e lievi tocchi di mandorla fresca. In bocca, il sorso è bilanciato e fragrante, con sapidità e dolcezza che ben si alternano.

