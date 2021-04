Borgogno, Docg Barolo 2016

Borgogno, realtà di antico lignaggio delle Langhe, conta su 34 ettari a vigneto in conduzione biologica, per una produzione di 250.000 bottiglie ed è proprietà significativa nella costellazione aziendale piemontese che fa capo alla famiglia Farinetti (insieme ai vini a marchio Fontanafredda e Casa E. di Mirafiore). Classico fin dalla resa cromatica del suo colore, un rosso rubino scarico, con riflessi granati, il Barolo 2016 possiede profumi di piccoli frutti rossi, spezie e una bella nota balsamica a rifinitura. In bocca, il sorso è delicato e fragrante, con tannini affilati e saporiti. Finale tendenzialmente sapido con ritorni su note fruttate e di liquirizia.

Copyright © 2000/2021