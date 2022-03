Borgogno, Docg Barolo Liste 2017

“I Farinetti” sono talmente di casa in Langa da essersi aggiudicati tre realtà storiche del Barolo: Fontanafredda, Casa E. di Mirafiore e Borgogno. La succosità del Lazzarito 2018 di Mirafiore e il sornione Vigna la Rosa 2018 di Fontanafredda sono esempi impeccabili di un'annata positiva, ma il Barolo Liste 2017 di Borgogno merita più di una menzione. Un vino in cui tutto si muove in armonia, senza togliere complessità, né tanto meno scorrevolezza: potpourri di fiori, frutti croccanti, balsami delicati, spezie calibrate giocano col tannino fine e la freschezza agrumata, tenendo a bada il calore che contribuisce a sostenere a lungo il sorso. 6,75 ettari e 5.300 bottiglie di puro godimento.

