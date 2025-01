Bottega, Doc Prosecco Brut Vino dei Poeti 2013

A dieci anni dall’arrivo sugli scaffali, il Vino dei Poeti 2013 presenta una capacità di maturazione tutta da scoprire. D’oro e dal perlage fine, il Prosecco sprigiona aromi di frutta matura e miele, risultando sapido e armonico al sorso. Una evoluzione interessante rispetto alle annate più recenti in cui emergono aromi di mela, pesca bianca, pera, agrumi e note di fiori di acacia e glicine e in cui l’acidità equilibrata rende il vino fresco e delicato. La Verticale di Prosecco - dove sono stati degustati anche il 2014, 2015, 2016, 2020 e 2023 - è stata lanciata dal patron Sandro Bottega per dimostrare le potenzialità del vino e presentare la linea Prosecco Vintage Premium Collection.

La nuova collezione si compone di cinque etichette - di cui tre già disponibili (Gold Cru Vintage 2022 Extra Brut, Gold Extra Brut Vintage 2022 e Gold Diamond Vintage 2022 Extra Brut) e due in arrivo (Vintage 2021) - e dà risalto alle caratteristiche di singole annate e cru, anche grazie ai lunghi tempi di fermentazione (fino a 12 mesi). E per Bottega è un’occasione per rivendicare la qualità raggiunta dal Prosecco e confrontarsi con i cugini d’Oltralpe.

(Cinzia Meoni)

