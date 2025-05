Brown-Forman Corporation annuncia l’avvio della propria attività di distribuzione in Italia

Brown-Forman Corporation, il “colosso” americano di alcolici con circa 5.400 dipendenti e operativo in oltre 170 Paesi, che include nel proprio portfolio di marchi premium nomi come Jack Daniel’s, Woodford Reserve, Herradura, el Jimador, Korbel, New Mix, Old Forester, The Glendronach, Glenglassaugh, Benriach, Diplomático Rum, Chambord, Gin Mare, Fords Gin, Slane e Coopers’Craft, ha annunciato l’avvio della propria attività di distribuzione in Italia, segnando un cambiamento strategico che porterà per la prima volta il suo portfolio direttamente ai consumatori e ai clienti italiani. La sede centrale di Brown-Forman in Italia rimarrà a Milano.

“La creazione della nostra attività di distribuzione in Italia testimonia l’impegno di Brown-Forman nel liberare appieno il potenziale del dinamico mercato italiano degli alcolici - ha dichiarato Yiannis Pafilis, vicepresidente esecutivo e presidente per l’area Europa, Africa e Asia-Pacifico di Brown-Forman - grazie alla nostra distribuzione, possiamo approfondire la collaborazione con i partner commerciali italiani, accelerare la crescita di marchi super-premium chiave come Diplomático Rum e Gin Mare e rafforzare ulteriormente la presenza del nostro iconico portfolio di whisky americani, guidato dalla famiglia di marchi Jack Daniel’s”.

L’Italia, spiega una nota, rappresenta un mercato significativo per Brown-Forman, classificandosi tra i primi cinque mercati di alcolici nell’Unione Europea, secondo Iwsr. Questa espansione consolida la strategia di distribuzione di Brown-Forman nei principali territori europei, entrando a far parte di una rete che include Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Lussemburgo, Polonia, Slovacchia, Spagna, Turchia e Regno Unito.

