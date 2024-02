Brunello Cucinelli: “il vino italiano deve avere coraggio e scegliere la fascia medio-alta”

“Come la moda, il vino italiano deve avere coraggio e scegliere la fascia che gli spetta: l’Italia deve produrre manufatti di qualità medio-alta, in tutti i settori, perché è questo che il mondo vuole da noi. E per avere futuro, dobbiamo crescere ancora in qualità, non solo nelle produzioni, ma alzando gli stipendi delle nostre maestranze e la qualità dei luoghi di lavoro. Lo ha detto, a WineNews, lo stilista Brunello Cucinelli, tra gli imprenditori italiani più “illuminati”, produttore di vino a Solomeo, in Umbria, che ha fatto rinascere come “Borgo del Cashmere e dell’Armonia”.

