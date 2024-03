Bruno Giacosa, Docg Barolo Falletto 2020

L’azienda Bruno Giacosa - cantina langarola di riferimento (con i suoi 20 ettari di vigna e 350.000 bottiglie di produzione annua) guidata Bruna nel solco della filosofia produttiva di suo padre - è proprietaria della tenuta Falletto, alta sopra la vallata che divide Serralunga da Monforte d’Alba e, unanimemente, considerata una delle più significative sottozone di tutta la denominazione. Arriva da qui il Barolo Falletto 2020 vino in splendido surplace tra eleganza e potenza fin dai suoi profumi di cassis, kirsch, erbe balsamiche tabacco, fiori e resina. In bocca il sorso è corposo, segnato da tannini articolati e fini pur nella loro esuberanza giovanile, terminando in un finale molto lungo e dalle piacevoli note speziate.

