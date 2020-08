Bruno Vespa “vignaiolo” raddoppia per passione: dalla Puglia al Prosecco Docg

Il giornalista e produttore a WineNews: “preso un ettaro in affitto da Giancarlo Moretti Polegato” (Villa Sandi). “Con Riccardo Cotarella, amico ed enologo, puntiamo ad uno Charmat che stia sui lieviti per 6-8 mesi. Stimo il Veneto del vino da tempi non sospetti, felice di esserci come produttore”. Il vino post pandemia? “Anche le grandi aziende guardino alla gdo, dove c’è sempre più spazio anche per i vini importanti”.

