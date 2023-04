Burlotto, Docg Barolo Cannubi 2019

L’azienda con sede a Verduno, 15 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 60.000 bottiglie, rappresenta un baluardo del classicismo enoico di Langa. Il Barolo Cannubi, è ottenuto da una porzione del celeberrimo Cru di Barolo che incrocia suoli di epoca Serravalliana e Tortoniana ad originare le marne di Sant’Agata fossili, conosciute come “Toû”. Fermentato in tini di legno, il vino successivamente riposa dai 20 ai 36 mesi, a seconda dell’annata, in legno grande. La versione 2019 profuma di piccoli frutti rossi, liquirizia e pepe, ad anticipare una progressione gustativa ben accentata dai ritorni balsamici e fruttati, che segnano anche un finale solido e persistente.

(fp)

