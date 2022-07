Ca’ del Bosco, Docg Franciacorta Dosage Zéro Anna Maria Clementi Riserva 2010

Il Dosaggio Zero Anna Maria Clementi Riserva 2010 possiede impatto olfattivo raffinato che rimanda a cenni floreali e fruttati, con tocchi di erbe aromatiche, burro e cenni balsamici. Il perlage fitto e persistente, che dona al sorso un’ariosa cremosità, modella un sorso fragrante e salino dai richiami fruttati, che si stemperano soltanto in un finale tendenzialmente roccioso. Ca’ del Bosco è uno dei nomi più prestigiosi della viticoltura italiana, ed ha saputo imporsi come marchio di qualità, già a partire dagli anni immediatamente successivi alla sua fondazione (1968). Merito di Maurizio Zanella, che imboccava decisamente la strada della produzione di qualità agli inizi degli anni Settanta del secolo scorso, quando soltanto pochi “pionieri” seppero compiere la medesima scelta. Ma a Zanella va anche il merito di essere stato uno dei personaggi più importanti nella costruzione del successo della Franciacorta. Oggi, l’azienda, presieduta dallo stesso Maurizio Zanella, conta su 245 ettari di vigneto a biologico (per una produzione complessiva di 1.800.000 bottiglie) e fa parte del gruppo Santa Margherita (che ne detiene le quote di maggioranza).

