Ca’ del Bosco, Docg Franciacorta Dosage Zéro Vintage Collection 2019

Il Franciacorta Dosage Zéro Vintage Collection 2019, ottenuto da un processo esclusivo della cantina di Erbusco che prevede il lavaggio e l’asciugatura di ogni grappolo, matura per 48 mesi sui suoi lieviti. Il perlage persistente evidenzia i suoi profumi rimandano agli agrumi, al frutto della passione, alle erbe di montagna, alle mandorle fresche alla pietra focaia. In bocca il sorso è teso, sapido, e fragrante, dalla carbonica ben dosata, e dal finale profondo che torna su toni agrumati. Oggi, Ca’ del Bosco conta su 260 ettari di vigneto a biologico e fa parte del gruppo Santa Margherita. European Winery of the Year 2023, ha visto premiare anche il suo presidente come Wine Legend 2023.

