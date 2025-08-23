Ca’ del Bosco, Docg Franciacorta Dosage Zéro Vintage Collection 2020

Ca’ del Bosco è uno dei nomi più prestigiosi della viticoltura italiana. Si è imposto come marchio di qualità già a partire dagli anni successivi alla sua fondazione (1968), grazie a Maurizio Zanella, che ha imboccato da subito la strada della qualità. Oggi l’azienda, conta su 260 ettari di vigneto in biologico (per una produzione intorno ai 2 milioni di bottiglie) e fa parte del gruppo Santa Margherita. Il Dosage Zero Vintage Collection 2020 possiede perlage persistente ad anticipare un naso dai richiami di fiori di campo, pesca, cedro candito, anice e brioche. In bocca il sorso è cremoso e fine, dalla carbonica vivace e dal finale lungo e pulito su ritorni fruttati.

