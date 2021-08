Ca' del Bosco, Docg Franciacorta Extra Brut Cuvée Prestige 43

La Cuvée Prestige fa parte del percorso che Ca' del Bosco, top player avanguardista di Franciacorta, ha scelto per la sua etichetta non millesimata (prima uscita sul mercato nel 2007), per focalizzarne la propensione all’invecchiamento. Niente millesimo, dunque, ma una “edizione”, che permette di identificare ogni nuova uscita, ottenuta da 139 diversi vini base, provenienti da 141 particelle di vigna e da ben 4 diverse annate. L'annata 2018 compone per l'81% questa ultima edizione, regalando profumi dolci ma fini di buccia di cedro, vaniglia, fiori di rosmarino, camomilla e anice. In bocca un sottile nervo amaricante sorregge la dolcezza della frutta tropicale e la spuma cremosa.

