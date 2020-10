Rinascimento, Cultura del Vino, Avanguardia: il Manifesto di Ca’ del Bosco per Maurizio Zanella

“Dobbiamo dare spazio ai giovani, che hanno visioni che altri non hanno. E passare da proprietari a custodi, che vuol dire assumersi responsabilità”. Così il fondatore di una delle realtà di riferimento della Franciacorta e dell’Italia del vino. “Passare dal consumo all’uso progredito. Citando il processo del divenire aristotelico, l’intenzione è di salvaguardare l’ambiente lungo tutto il procedimento che porta la natura (in potenza) a diventare vino (in atto)”.

