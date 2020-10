Caccese, Doc Collio Malvasia 2019

Tutto comincia nei primi anni ’50 del secolo scorso, quando l’ingegnere Francesco Caccese acquista due ettari e mezzo a vigneto nelle colline di Cormòns. Durante gli anni ’70, il figlio Paolo si dedica sempre di più all’azienda di famiglia. Negli anni ’90, acquisisce altri tre ettari e diventa viticoltore a tutti gli effetti, privilegiando uno stile sobrio e tradizionale per i suoi vini. Il Collio Malvasia 2019 possiede profumi ben centrati, che passano da note di mela a cenni di frutti tropicali, con un leggero tocco pepato a fare da rifinitura. In bocca, il vino mette in campo un sorso rotondo ma non seduto, dalla sapidità pronunciata e finale leggermente ammandorlato.

Copyright © 2000/2020