02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2025 (175x100)

Su i Quaderni di WineNews

ALLO SCAFFALE

Cantina di Cembra, Doc Trento Dosaggio Zero Oro Rosso Riserva 2019

CANTINA DI CEMBRA, CAVIT, DOSAGGIO ZERO, TRENTODOC, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2019
Uvaggio: Chardonnay
Bottiglie prodotte: 15.000
Prezzo allo scaffale: € 37,00
Proprietà: consorzio Cavit
Enologo: Stefano Rossi
Territorio: Trento

La cooperativa Cembra Cantina di Montagna è la più alta del Trentino ed esiste dal 1952. Si trova in una piccola valle laterale alla Val d'Adige, la Val di Cembra appunto, che è un colpo d'occhio mozzafiato di muretti a secco, pendenze vertiginose e vigneti. Qui 300 soci coltivano 300 ettari vitati fra i 500 e i 900 metri su un suolo porfirico chiamato appunto Oro Rosso, cui hanno dedicato l'unico Doc Trento in produzione. Solo Chardonnay, solo millesimato, solo Riserva e nessun dosaggio: uno spumante sottile e appuntito, la versione 2019, che poi si fa più sostanzioso di cera d'api, buccia d'arancia e pietra focaia; il sorso cremoso, teso e lungo, dal finale vegetale e citrino.

(ns)

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: CANTINA DI CEMBRA, CAVIT, DOSAGGIO ZERO, TRENTODOC

Altri articoli