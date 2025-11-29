Cantina di Cembra, Doc Trento Dosaggio Zero Oro Rosso Riserva 2019

La cooperativa Cembra Cantina di Montagna è la più alta del Trentino ed esiste dal 1952. Si trova in una piccola valle laterale alla Val d'Adige, la Val di Cembra appunto, che è un colpo d'occhio mozzafiato di muretti a secco, pendenze vertiginose e vigneti. Qui 300 soci coltivano 300 ettari vitati fra i 500 e i 900 metri su un suolo porfirico chiamato appunto Oro Rosso, cui hanno dedicato l'unico Doc Trento in produzione. Solo Chardonnay, solo millesimato, solo Riserva e nessun dosaggio: uno spumante sottile e appuntito, la versione 2019, che poi si fa più sostanzioso di cera d'api, buccia d'arancia e pietra focaia; il sorso cremoso, teso e lungo, dal finale vegetale e citrino.

(ns)

