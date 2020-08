Caponi (Confagricoltura): “la quarantena obbligatoria da Romania e Bulgaria problema per le aziende”

La vendemmia entra nel vivo, dai territori delle bollicine più prestigiose, come Franciacorta e Trentodoc, a quelli dei bianchi, dal Nord al Sud del Paese, con un problema, non da poco, da affrontare, quello della manodopera, che per un buon 40% arriva dall’estero, specie dall’Est Europa, con l’obbligo della quarantena che pesa sui conti delle aziende, mentre la sperata corsa tra i filari dei giovani, senza i voucher, è decisamente inferiore alle aspettative.

Copyright © 2000/2020