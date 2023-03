Carlo Piccinini (Alleanza Cooperative Agroalimentari) tra vitigni resistenti, territorio e biologico

“Per raggiungere gli obiettivi posti dalla Ue in termini di sostenibilità ambientale servono nuove tecniche e nuove tecnologie, come i vitigni resistenti, su cui però la burocrazia sta frenando il settore. Agricoltura e vino sono molto importanti per la tutela dell’ambiente e dei territori, la viticoltura è paesaggio e ricchezza sociale. Il biologico è un’opportunità, ma sia una scelta libera, non un obbligo”.

Copyright © 2000/2023