Casa dei Tajarin, I Tajarin

In Langa non mancano le specialità gastronomiche a fare da perfetto contrappunto al vino. Ma i Tajarin, magari con il tartufo d’Alba, sono proprio un grande classico. I tagliolini, come li chiamano fuori dai confini di questo areale, sono una pasta fresca all’uovo matassata come un gomitolo di lana. Ma a dare un tocco di magia in più a questa pasta, ci vuole una preparazione senza compromessi. Quelli prodotti da Casa dei Tajarin di Mauro Musso sono forse la loro forma e sostanza perfetta. I Tajarin è il formato di pasta che nella tradizione langarola è associato alle feste più importanti ed è composto da un’accurata scelta di farine setacciate di vecchie varietà, ottenute da coltivazione biologica, macinate a pietra e uova di galline di razza Livornese allevate a terra in agricoltura biologica. Dopo essere sbattute, vengono passate al colino per togliere tutte le impurità ed assemblate con la farina per mezzo di una pressa per pasta, mentre per la pasta aromatizzata vengono aggiunte, a farina e uova, le erbe aromatiche e/o verdure disidratate polverizzate. La produzione di questo pastificio con sede ad Alba è ottenuta rigorosamente tramite metodo artigianale, tanto che non sempre i diversi tipi di Tajarin sono disponibili, poiché la produzione della pasta segue i risultati positivi o negativi dell’annata cerealicola, cosicché se è ottimale è possibile produrre tutti i tipi in catalogo, altrimenti solamente i Tajarin composti da farine sufficientemente forti per sopportare la trafilazione e successiva essiccazione.

