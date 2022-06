Casino di Caprafico, Pasta all’Orzo Ma’Kaira

La pasta all’orzo Ma’kaira del pastificio Casino di Caprafico nasce nel 2001 a seguito di un tentativo poco riuscito di produrre pasta di grano duro. L’azienda seminò un grano antico e locale di Senatore Cappelli con l’obiettivo di produrre formati di pasta lunga di grano duro con accresciute caratteristiche nutrizionali. Nonostante diversi tentativi di macinazioni attente, il risultato della pastificazione non soddisfaceva le aspettative e i tentativi furono abbandonati. Giunse allora l’intuizione di miscelare semole di grano duro, biologiche con la farina integrale dell’orzo mondo coltivato a Caprafico. La miscela ottenuta portò ad una pasta di formato lungo più nutriente rispetto a quelle comunemente presenti sul mercato. L’elevato contenuto in fibre, le qualità dell’amido caratteristiche del farro e la ricchezza in betaglucani dell’orzo rendono infatti la Ma’kaira una pasta di particolare completezza, ottenuta in modo del tutto naturale, che tiene la cottura e si rivela decisamente gustosa.

