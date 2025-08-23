Castello Bonomi, Docg Franciacorta Brut CruPerdu 2020

L’azienda Castello Bonomi è di proprietà della famiglia Paladin - che possiede vigne e cantine anche in Veneto (Bosco del Merlo) e Toscana (Castelvecchi) - e conta su 35 ettari a vigneto per una produzione di 200.000 bottiglie. Ottenuto da Pinot Nero e Chardonnay, quest’ultimo fermentato e maturato in barrique per 8 mesi, il CruPerdu 2020 affina sui suoi lieviti per 36 mesi. Alla vista il perlage è fine e continuo e il vino profuma di fiori gialli, agrumi, crosta di pane, mela, susine, erbe balsamiche e anice. In bocca la carbonica è ben dosata, con il sorso a risultare sapido, fresco e persistente, terminando in un finale lungo e appagante, dai ritorni agrumati.

(are)

Copyright © 2000/2025