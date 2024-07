“C’è grande incertezza nel mercato del vino. Bianchi e bollicine vanno bene, alcuni rossi soffrono”

A WineNews Carlo Miravalle, presidente di Med.&A., Associazione Agenti d’Affari in Mediazione e di Commercio affiliata a Unione Italiana Vini. “La vendemmia 2024, ad oggi, si annuncia più abbondante rispetto al 2023, e questo potrebbe consentire di contenere i prezzi e recuperare qualche quota di mercato persa a vantaggio della Spagna. Attenzione al mondo dei rosati, che sta crescendo, e ad alcuni vitigni meno conosciuti fino a qualche anno fa, come Ribolla Gialla, Pecorino, Bovale e così via. Abbiamo tanta varietà da far conoscere nel mondo”.

