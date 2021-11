“C’è una giovane generazione che si sta affermando con forza nell’alta ristorazione”

La “Guida Michelin” 2022 da record, per l’Italia, con 378 stellati, raccontata dal Direttore Comunicazione Michelin Italia, Marco Do: “è la fotografia di un settore forte che è ripartito alla grande. Le stelle Michelin vanno riconfermate ogni anno, non sappiamo quale sarà il futuro, ma sarebbe bello, un giorno, vedere il nostro Paese superare la soglia dei 400 ristoranti stellati”. Che non sembra così lontana.

