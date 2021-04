“Cercheremo risorse per le emergenze a sostegno del vino, poi programmazione”

A WineNews il sottosegretario alle Politiche Agricole (con delega al vino) Gian Marco Centinaio. “Credo che i margini per sostenere le misure ci siano, magari non per tutte le richieste, ma le risorse vanno trovate perchè la filiera ha sofferto e va sostenuta. Il decreto sullo standard di sostenibilità in dirittura di arrivo, manca solo l’ok delle Regioni. Poi dobbiamo programmare: penso ad interventi sulla rappresentatività nei consorzi, ad un grande lavoro sull’enoturismo, ma non solo”

