02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2025 (175x100)

Su i Quaderni di WineNews

ALLO SCAFFALE

Cesarini Sforza, Doc Trento Brut Aquila Reale Riserva 2015

BRUT, CAVIT, CESARINI SFORZA, TRENTO, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2015
Uvaggio: Chardonnay
Bottiglie prodotte: 5.000
Prezzo allo scaffale: € 59,00
Proprietà: consorzio Cavit
Enologo: Andrea Buccella
Territorio: Trento

La nuova annata Aquila Reale Riserva 2015 promette già un’ottima beva e “gastronomicità”. Il Metodo Classico icona di Cesarini Sforza, nato nel1986 e diventato un cru nel 2001, trae la sua origine da uve Chardonnay del vigneto del Maso Sette Fontane a circa 500 metri di altezza. Il Trentodoc Aquila Reale è prodotto solo in annate che permettono una perfetta sanità e maturazione delle uve e il 2015 è stato un anno generoso. Dopo la pressatura con il torchio Marmonier, solo il 50% del mosto viene selezionato per la Riserva. Al naso si apre con note di frutta candita, piccola pasticceria e un finale lievemente agrumato, mentre al palato risulta ricco, persistente e fresco.

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: BRUT, CAVIT, CESARINI SFORZA, TRENTO

Altri articoli