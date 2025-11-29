Cesarini Sforza, Doc Trento Brut Aquila Reale Riserva 2015

La nuova annata Aquila Reale Riserva 2015 promette già un’ottima beva e “gastronomicità”. Il Metodo Classico icona di Cesarini Sforza, nato nel1986 e diventato un cru nel 2001, trae la sua origine da uve Chardonnay del vigneto del Maso Sette Fontane a circa 500 metri di altezza. Il Trentodoc Aquila Reale è prodotto solo in annate che permettono una perfetta sanità e maturazione delle uve e il 2015 è stato un anno generoso. Dopo la pressatura con il torchio Marmonier, solo il 50% del mosto viene selezionato per la Riserva. Al naso si apre con note di frutta candita, piccola pasticceria e un finale lievemente agrumato, mentre al palato risulta ricco, persistente e fresco.

