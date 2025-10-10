Champagne, Lanson-Bcc acquista il marchio Heidsieck & C° Monopole per 50 milioni di euro

I rispettivi Consigli di Amministrazione hanno datto l’ok ed adesso si apre una nuova pagina di storia. Con la sigla dell’accordo, uno dei marchi più iconici dello Champagne passa ufficialmente di mano: si tratta di Heidsieck & C° Monopole, di proprietà di Vranken-Pommery Monopole (che cambierà, dal 2026, nome in Maison Pommery & Associés), che è stato acquisito da Lanson-Bcc, il grande gruppo costituito da otto maison produttrici di Champagne (Champagne Lanson, Champagne Philipponnat, Champagne De Venoge, Champagne Besserat de Bellefon, Champagne Boizel, Maison Chanoine, Maison Burtin e Domaine Alexandre Bonnet). Non ci sono state sorprese, le trattative erano già state annunciate, come raccontato anche su WineNews, e l’offerta di Lanson-Bcc è stata, quindi, accettata, all’unanimità, dal CdA di Vranken-Pommery Monopole.

Il 100% delle azioni di Heidsieck & C° Monopole passano così a Lanson-Bcc per un prezzo di 50 milioni di euro con il trasferimento delle attività che avrà effetto dal 1 gennaio 2026. L’operazione comprenderà anche, per un importo aggiuntivo, le grandi annate storiche del marchio della Casa Heidsieck & C° Monopole, tra cui le bottiglie del 1907 recuperate dal relitto della Jönköping affondata nel Mar Baltico, e il trasferimento delle scorte di prodotti già confezionati con il marchio al momento del completamento definitivo dell’operazione. Per il gruppo Lanson-Bcc, spiega una nota, “l’acquisizione mira a dotare la Maison Burtin (una delle otto del Gruppo, ndr) di un’identità propria, che contribuirà alla sua sostenibilità a lungo termine. La Aaison Burtin è storicamente produttrice di champagne “su misura” per importanti clienti europei e possiede tutti i team e le risorse necessarie per lo sviluppo degli champagne Heidsieck & C° Monopole, in particolare diversi contratti di fornitura di uve di alta qualità con 650 viticoltori della Champagne, che troveranno così uno sbocco prezioso per il loro lavoro”.

L’operazione è stata commentata anche da Nathalie Vranken, ceo Vranken-Pommery Monopole: “siamo molto soddisfatti di questa transazione, che segna una tappa importante nella riduzione del debito. Sono convinta che questa operazione mobiliterà tutti i nostri team e le nostre energie attorno al nostro progetto comune incentrato sulla creazione di valore e sui nostri impegni per la sostenibilità. Nel 2026, Maison Pommery & Greno celebrerà il suo 190° anniversario e Maison Vranken il suo 50°; questo doppio anniversario sarà un’occasione unica per compiere una nuova tappa nello sviluppo del nostro progetto Maison Pommery & Associés”. Bruno Paillard, Presidente e Ceo Lanson-Bcc, ha dichiarato che “ogni Maison del Gruppo Lanson-Bcc difende il proprio stile specifico, la propria identità, il proprio DNA sui mercati. La Maison Burtin possiede tutte le risorse necessarie per servire, al massimo livello, la qualità degli Champagne Heidsieck & C° Monopole. Questo contributo sarà vantaggioso per il nostro gruppo, che, fin dalla sua nascita, è stato guidato da una visione a lungo termine”.

