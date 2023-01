Chianti Classico, denominazione in equilibrio. Parla il presidente del Consorzio, Giovanni Manetti

“Il mercato in linea con il 2021 da record, crescono tutti i valori, dal vino alle uve, a quello dei vigneti. Gli aumenti dei listini? Coinvolgono tutti, nell’ordine del +7/8%, ma il mercato li accetta bene per ora, soprattutto nella ristorazione e all’estero, come in Usa, dove il dollaro forte aiuta. Qualche difficoltà in più, in questo senso, c’è nella grande distribuzione. Ma per il 2023 il sentiment di mercato per me è positivo”.

