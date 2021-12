Clima e agricoltura, “dobbiamo ascoltare i giovani di oggi, preoccupati per il loro futuro”

La riflessione di Carlo Petrini, presidente e fondatore di Slow Food: “è il momento di cambiare paradigmi. Stop a modelli “iperproduttivistici”, dobbiamo sposare la qualità e un modello che porti ad una vita produttiva dei nostri contadini, agricoltori e allevatori, in armonia con la natura, e non secondo un consumismo compulsivo. Non si può pensare solo al profitto economico, dobbiamo tutelare i beni comuni e relazionali, oltre all’ambiente”.

