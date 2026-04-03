Col di Lamo, Docg Brunello di Montalcino a Diletta 2021

È alla figlia Diletta che Giovanna Neri dedica questa selezione di Brunello, che esce solamente nelle annate particolarmente favorevoli alla maturazione del Sangiovese. Un vino speciale, per una persona che fin da piccola l’ha accompagnata in vigna dandole forza e speranza. E che ha visto creare gradualmente, fra tante battaglie, questa cantina prima sognata e poi realizzata. Anche l’etichetta ha un significato: coloratissima, quasi fluo; completamente agli antipodi di quelle classiche tipiche della denominazioni. La versione 2021 profuma di ciliegie in confettura, agrumi rossi e spezie orientali; il sorso è dolce, dall’aderenza decisa e dallo sviluppo sapido e balsamico, per poi tornare gentile sul finale, su toni fruttati e floreali. Un Brunello sia dedicato al futuro, quindi, ma anche libero dai tracciati già segnati. Due leitmotiv che, a guardar bene, riflettono tutta Col di Lamo: nata dalla separazione dalla celebre famiglia Neri, nata dalla separazione dal marito, nata dalla forza dell’animo femminile (quel profilo che simboleggia l’aziendale), nata a Torrenieri, immersa nella Val d’Orcia, come poche cantine di Montalcino. La sua porzione di vigneti ereditata nel 1997 oggi arriva a 12 ettari, da cui produce circa 35.000 bottiglie all’anno. Tutte indossano i colori dei tramonti ilcinesi - dal Brunello annata, alla Riserva, dal Rosso di Montalcino all’Igt Lamo - mentre Col di Lamo guarda all’alba.

(ns)

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