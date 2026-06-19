Colombaio di Cencio, Doc Chianti Classico Gran Selezione Vinci 2021

Rappresentano il culmine della piramide produttiva del Colombaio di Cencio le tre Gran Selezione dell’Unità Geografica Aggiuntiva di Gaiole, ottenute da tre distinti Cru: Cornia, Montelodoli e Vinci. Quest’ultimo, nella versione 2021, matura per 30 mesi in legno grande, profumando di amarena matura e vaniglia, con tocchi tostati; in bocca il sorso è corposo, dai tannini calibrati e dal finale ampio ancora su toni fruttati e tostati. È Andrea Farinetti, figlio di Oscar, noto imprenditore, a condurre il Colombaio di Cencio dal 2017 (cantina creata negli anni Novanta dall’imprenditore tedesco Werner Ernest Wilhelm). Ventitre gli ettari a vigneto, collocati su 3 unità produttive principali: Montelodoli, Cornia e Vinci, posti ad altezze variabili che vanno dai 280 ai 480 metri di altezza. La sfida, evidentemente, è quella proposta dal Sangiovese, varietà affascinante e capace di esprimersi alla grande a queste latitudini, ma anche ostica e poco propensa ad essere “intrappolata” da protocolli produttivi non in linea con la sua espressività. La famiglia Farinetti ha costituito nel tempo un vero e proprio gruppo vitivinicolo, mettendo assieme, aziende quali le piemontesi Fontanafredda, Casa E. di Mirafiore, Brandini, Cantine del Castello di Santa Vittoria, San Romano e Borgogno, la friulana Le Vigne di Zamò, la veneta Serafini & Vidotto e il progetto etneo Carranco, in joint venture con Francesco Tornatore.

(alex regoli)

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