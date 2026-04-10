“Concours Mondial de Bruxelles”: il Rosé 2025 Talamonti (Abruzzo) vince il massimo riconoscimento

Il Talamonti Rosé 2025 dell’azienda Talamonti (Abruzzo), un Cerasuolo d’Abruzzo Doc, si aggiudica il “Vinolok Trophy - La rivelazione internazionale dei vini Rosati 2026”, il massimo riconoscimento della sessione dei vini Rosati 2026 del “Concours Mondial de Bruxelles”, una delle più importanti competizioni enologiche a livello globale. Oltre a questo prestigioso trofeo, l’Italia - quest’anno Paese ospitante, con la gara di scena a Cirò, in Calabria - conferma il ruolo di protagonista sulla scena internazionale, aggiudicandosi in totale 31 medaglie d’oro e 6 grandi medaglie d’oro, a testimonianza della qualità e della costanza della sua produzione.

L’edizione 2026 ha riunito 50 degustatori internazionali che hanno valutato alla cieca quasi 1.100 vini rosati provenienti da 33 Paesi, con l’Italia che conferma il suo ruolo di primo piano sulla scena internazionale dei vini rosati. Nonostante una lieve diminuzione del numero complessivo di medaglie, resta fortemente rappresentata e continua a distinguersi per la qualità della sua produzione. L’Abruzzo emerge in modo particolare, conquistando due medaglie d’oro e, soprattutto, il massimo riconoscimento della competizione. Tra tutti i Paesi, la Francia spicca, mostrando un sensibile miglioramento dei risultati. Il Concours Mondial de Bruxelles è una competizione itinerante di fama internazionale, articolata in selezioni e in quattro sessioni tematiche, tra cui la sessione dei vini Rosati. Ogni anno, oltre 15.000 vini provenienti da tutto il mondo vengono degustati e valutati da una giuria di esperti internazionali, con l’obiettivo di premiare esclusivamente vini di altissimo livello qualitativo, senza pregiudizi legati all’etichetta o al prestigio della denominazione.

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