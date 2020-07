Consorzio di Tutela, Insalata di Lusia

L’Insalata di Lusia Igp è un ortaggio a foglia larga appartenente alla famiglia delle Asteracee, specie Lactuca sativa, nelle due varietà: Crispa (detta anche Gentile) e Capitata (denominata anche Cappuccia). Presenta un fusto molto carnoso e corto, di lunghezza variabile e mentre la varietà Cappuccia presenta foglie tendenti al verde brillante, di forma ondulata e compatta, dal gusto fresco e croccante, quella Gentile ha foglia bollosa con margine frastagliato, di colore verde chiaro. Abbinata a secondi a base di carne o pesce l’Insalata di Lusia è ideale come contorno, ma può essere un gustoso piatto unico se arricchita con verdura cruda, legumi e cereali in chicchi, tonno sott'olio o formaggi di vario tipo, come la Casatella Trevigiana Dop. La sua zona di produzione ricade all’interno dei confini territoriali dei comuni di Lusia, Badia Polesine, Lendinara, Costa di Rovigo, Fratta Polesine, Villanova del Ghebbo in provincia di Rovigo; Barbona, Vescovana e Sant’Urbano in provincia di Padova.

