Constellation Brands, chiuso l’affare con The Wine Group: focus sui brand del vino a maggior valore

Come annunciato in aprile, Constellation Brands ha chiuso la transazione che ha visto il colosso americano cedere alcuni dei suoi marchi di vino come Woodbridge, Meiomi, Robert Mondavi Private Selection, Cook’s, Simi e J. Rogét sparkling wine a The Wine Group, per concentrare il proprio portafoglio su brand a più alta crescita e alto margine (prevalentemente dai 15 dollari a bottiglia ed oltre) come, tra gli altri, l’italiana Ruffino, e ancora Robert Mondavi Winery, Schrader, Double Diamond, To Kalon Vineyard Company, Mount Veeder Winery e The Prisoner Wine Company dalla Napa Valley, My Favorite Neighbor da Paso Robles e Kim Crawford dalla Nuova Zelanda, e ancora Sea Smoke dalla Santa Rita Hills Ava di Santa Barbara, Lingua Franca dalla Willamette Valley in Oregon’s, e non solo.

“Siamo lieti di aver completato questa transazione e non vediamo l’ora di lavorare sul nostro portafoglio riposizionato, focalizzato esclusivamente sulla fascia più alta, che si allinea più strettamente alle tendenze di premiumizzazione guidate dai consumatori che riteniamo ci consentiranno di contribuire a fornire prestazioni migliori all’interno di questo segmento del nostro business nel tempo - ha dichiarato Bill Newlands, presidente e Ceo Constellation Brands (qui la nota ufficiale) - apprezziamo la dedizione dei nostri team interni e il supporto e la collaborazione di The Wine Group e dei nostri partner commerciali per l’aiuto nel concludere questa transazione, e nel cercare di garantire una transizione il più agevole possibile”.

L’affare, commenta dal canto suo The Wine Group, porta sotto l’egida del gruppo anche 6.600 acri (circa 2.670 ettari) di vigneti di proprietà e in affitto in tutta la California, oltre al sito produttivo di Lodi e all’azienda vinicola Simi, a Healdsburg, sempre in California, e 500 dipendenti. “Siamo entusiasti di concludere questa entusiasmante acquisizione e di dare il benvenuto a 500 nuovi membri del nostro incredibile team - ha dichiarato John Sutton, Ceo The Wine Group - l’aggiunta di marchi molto apprezzati, insieme a nuovi siti che ampliano le nostre capacità di innovazione interne, ci consente ulteriormente di fornire la gamma di offerte che i consumatori desiderano, per tutti i tipi di occasioni. Siamo molto stimolati dalle opportunità che ci attendono”.

