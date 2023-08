Contadi Castaldi, Docg Franciacorta Brut Rosé

La cantina Contadi Castaldi nasce nel 1987, affiancando Bellavista, fondata da Vittorio Moretti nel 1978. L’azienda, con sede ad Adro, conta su 174 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 1.100.000 bottiglie, ottenute anche con l’apporto delle uve provenienti da viticoltori selezionati nel territorio. Il Brut Rosé, maturato parte in acciaio e parte in legno per 7 mesi, successivamente viene affinato sui lieviti per 24 mesi. Di colore rosa corallo brillante, profuma di frutti di bosco, rosa, frutta tropicale matura e crosta di pane appena sfornato. In bocca, il sorso è cremoso e morbido, dallo sviluppo solido e continuo e dal finale tendenzialmente sapido.

(fp)

