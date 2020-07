“Continuiamo ad investire, crediamo nella ripresa”: parla Federico Veronesi, guida di Signorvino

Apre lo store n. 18 a Parma, poi ancora Milano, Roma e non solo. “È un segnale di fiducia, il momento è difficile ma continuiamo ad investire per raccogliere i frutti in futuro. La cosa positiva è che al vino non si è mai rinunciato neanche in lockdown, ed è un aspetto importante. La ripresa è difficile, soprattutto nelle grandi città che vivono di turismo. Ma guardiamo avanti. Il boom dell’e-commerce? Alla fine resteranno solo i big. Per noi è un servizio al cliente”.

