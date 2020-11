Cooperativa Sociale Osiride, Olio Evo Nata Terra

Dai terreni confiscati alla camorra, sulle colline sessane nel casertano, nasce l’olio Evo Nata Terra buono e solidale. Un percorso di recupero non solo di ulivi ma anche di persone. Ad animarlo la cooperativa sociale Osiride che, con i finanziamenti di Fondazione Con il Sud e Fondazione Peppino Vismara, ha rimesso in produzione 3.000 piante di ulivo. Ma non solo. I produttori sono persone diversamente abili o con storie difficili o immigrati. Insomma, un progetto che in un colpo solo produce occupazione e rigenera terre incolte ed abbandonate. Un modo per portare avanti un'agricoltura che restituisca non solo prodotti di qualità, ma anche dignità e ruoli sociali, rispettando i tempi della natura e di chi lavora la terra. Un olio di qualità simbolo di sé stesso come dell'impegno civile. Il frantoio, appena inaugurato, si trova in località Valle del Garigliano, nei pressi di Cellole nel casertano, ed è possibile prenotare il proprio quantitativo di olio sul sito dedicato.

