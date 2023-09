Cosa mangiano gli italiani? “Mixano” la tradizione con le nuove tendenze alimentari

“Con l’inflazione, gli italiani hanno messo in discussione anche i consumi alimentari: il -3% di vendite 2023 a volume, seppur piccolo, è un dato inedito nella storia della gdo. In un anno è raddoppiata la quota di chi non può più permettersi un’identità alimentare italiana, il resto somma la tradizione alle nuove tendenze alimentari”. Così, a WineNews, Albino Russo, dg Ancc Coop, dalla presentazione del “Rapporto Coop 2023” a Milano. “La vitalità di proposte, aiuterà il vino a superare il momento di difficoltà che c’è nella domanda”.

