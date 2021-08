Cottanera, Doc Etna Bianco Calderara 2018

Affinato parte in tonneau e parte in cemento per 12 mesi, l’Etna Bianco Calderara 2018 ha un bel naso fragrante che spazia da leggeri tocchi floreali di ginestra a cenni di frutta a polpa bianca, con speziatura a rifinitura. In bocca, l’impatto è dolce e succoso, con il sorso a farsi via via più sapido, congedandosi in un finale croccante e dai rimandi quasi salmastri. Cottanera, la realtà vitivinicola della famiglia Cambria, è una delle firme principali dell’enologia siciliana ed è l’azienda etnea con la più ampia superficie di vigneto impiantato sulle falde del Vulcano, 65 ettari, che danno complessivamente 350.000 bottiglie, ben eseguite e dallo stile sobriamente moderno.

