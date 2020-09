“L’Etna del vino tra i grandi del mondo se i produttori lavorano insieme”: così Francesco Cambria

Da avvocato a produttore di Cottanera, tra i riferimenti del territorio, tra le case history scelte da Confagricoltura nelle celebrazioni dei 100 anni: “con il senno di poi dico che lasciare l’avvocatura per seguire la cantina fondata da mio padre non è stata una follia, lo sarebbe stato il contrario. Unità nella diversità sono la forza del vino di Sicilia, e per crescere ancora dobbiamo continuare a lavorare bene, con coesione tra produttori”.

