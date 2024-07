Cusumano, Spumante Brut 700slm Lost Edition 2017

La storia del marchio enoico Cusumano, come attualmente lo conosciamo, ha il proprio antefatto nel lavoro di Francesco Cusumano, proprietario di vasti appezzamenti di terreno in varie parti della Sicilia, che produceva mosti concentrati destinati al mercato nazionale. Già allora Cusumano si rese conto che bisognava guardare avanti e costruire un nuovo modello per l’enologia siciliana, capace di superare la vecchia concezione dell’isola come “serbatoio” di materia prima destinata alla produzione delle regioni viticole più affermata del resto d’Italia. Ma la svolta definitiva arriva alla metà degli anni Novanta, con l’ingresso in azienda dei figli di Francesco, Diego e Alberto, che progressivamente hanno cambiato nel profondo l’assetto dell’azienda di famiglia, guardando ai vini di qualità. Giungiamo così agli inizi del Nuovo Millennio, quando i fratelli Cusumano gestiscono direttamente l’azienda e avviano di fatto un percorso innovativo, portando il marchio Cusumano, in poco più di un ventennio, ai vertici assoluti dell’enologia siciliana e creando una delle imprese viticole più importanti dell’isola e non solo. La loro giovane azienda è ormai diventata un vero e proprio fenomeno di mercato, che oggi presidia saldamente anche i poli più importanti di quello internazionale, a cominciare dagli Stati Uniti. I dinamici Diego e Alberto Cusumano possono contare su un significativo patrimonio di vigneti di proprietà distribuito su 520 ettari strategicamente collocati nelle aree più vocate della Sicilia enoica, da cui si origina una produzione complessiva attestata su 2.500.000 bottiglie. L’azienda palermitana è formata dalla Tenuta San Carlo a Partinico, dalla Tenuta Ficuzza, posta a Piana degli Albanesi, da quella di San Giacomo a Butera, dai terreni calcarei ricchi di “trubi” bianchi (rocce sedimentarie, tipiche della formazione solfifera siciliana), da quelle di Presti e Pegni e Monte Pietroso a Monreale, e dall’insediamento produttivo di Alta Mora sull’Etna. Dalla Tenuta di Ficuzza, posta all’interno della Riserva naturale Bosco della Ficuzza, arriva il 700slm Metodo Classico “di montagna” a marchio Cusumano, ottenuto da viti poste a 700 metri sul livello del mare, come evoca il suo nome. Il Brut 700slm Lost Edition, oggetto del nostro assaggio, è invece una edizione limitata, lasciata sui lieviti per 72 mesi e dedicata a 8 animali e piante autoctone a rischio di estinzione. Profuma di ribes, lamponi e fiori bianchi con sfumature di panificazione, mentre il sorso è fragrante e sapido, in possesso di una carbonica ben dosata, e contraddistinto da un piacevole allungo e da uno spiccato finale agrumato.

