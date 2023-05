Cutilisci - Catania

Se siete a Catania e avete voglia di una cena informale ma gustosa e preparata con attenzione, non perdetevi Cutilisci. A un passo dal porticciolo e il suo mare, dentro al borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti (poco prima di Corso Italia, venendo da nord per il lungo mare catanese), c’è un locale spensierato, che propone piatti schietti tutto il giorno, dalla colazione alla cena. Granite e brioche appena sfornate per iniziare bene la giornata, aperitivo per rilassarsi un po’, pranzo e cena composto da prodotti locali ricercati e del pescato giornaliero o pizze impastate con il lievito madre e farine più digeribili. Se la fame non è troppa (ma è un trabocchetto), propongono dei “crunch” irresistibili: bocconcini di pizza composti con numerosi ingredienti succulenti, che si abbinano benissimo alla frittura di pesce o alle loro diverse proposte di patate. Il tutto accompagnato dal lento sciabordio dell’acqua sulla roccia nera del vulcano: rischio altissimo di fidelizzazione compulsiva.

Copyright © 2000/2023