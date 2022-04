Da Ercolano agli States, conquistati con il vino italiano: la storia di Dominic Nocerino

A WineNews il fondatore di Vinifera Imports, importatore di tanti top brand del vino tricolore, dal Chianti Classico, nel lancio della sua biografia. “Ho puntato sempre sulla qualità. Nella mia vita importante il Catalogo Bolaffi di Veronelli, e partnership come quelle con Giacosa, Aldo Conterno, Rinaldi, Gaja, Fontodi e non solo. In Usa le cose vanno bene, e c’è un grande futuro. Tra 20 anni vino e cucina italiana staranno ancora meglio di oggi negli States”.

