Il cibo nell’“economia della felicità” che studia quello che rende la gente felice e infelice

L’economia della felicità “studia quello che rende la gente felice e infelice. Ed ha a che fare molto con il cibo perché gli studi dimostrano che l’aspetto più importante per la felicità è la qualità delle relazioni umane. Il cibo è territorio, comunità, socialità, radici, appartenenza ed identità, e queste sono tutte parole-chiave per la felicità”. Così, a WineNews, Stefano Bartolini, economista e docente all’Università di Siena, autore del “Manifesto per la felicità. Come passare dalla società del ben-avere a quella del ben-essere”, dall’Assemblea Slow Food, nei giorni scorsi, alla Fao, a Roma.

