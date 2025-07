“Sui dazi Usa speriamo ancora in un buon accordo. Attenzione alta sul dossier vino e salute”

A WineNews, la visione di Gabriele Castelli, nuovo direttore Federvini (affiancato dalla vice Francesca Migliarucci). “Il momento è complesso, e, in una fase di mercato difficile, è arrivata anche la proposta di bozza di bilancio Ue che così come è metterebbe in discussione i meccanismi della Pac e, quindi, anche delle risorse sul vino. Ma speriamo, come ha detto il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che si lavori in Consiglio e Parlamento Ue per delle modifiche. Al settore, in generale, servono ora più che mai nervi saldi, e nessuna decisione affrettata”.

