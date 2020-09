Da Milano al mondo nel segno del vino, torna la Milano Wine Week

Federico Gordini: “evento che cambia pelle, tra fisico e digitale, con l’apertura al business internazionale, e una presenza forte in città”. Dal 3 all’11 ottobre i quartieri della città che tornano Wine Distric legati ai territori grazie ai Consorzi del Franciacorta, dell’Asti, del Lugana, delle Doc del Friuli Venezia Giulia, del Prosecco Docg e dell’Oltrepò Pavese, brindisi virtuali collegati da casa come quello con il TrentoDoc, collegamenti con Usa, Canada e Cina con Iem, il Wine Business Forum di Business Strategies e non solo.

