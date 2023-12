Da Pasolini ai giorni nostri, il ruolo degli insetti e i pericoli connessi alla loro scomparsa

Già nel 1961 Pier Paolo Pasolini raccontava la scomparsa delle lucciole nella campagna romana. Un grido d’allarme che raccontava già allora come l’ambiente fosse “malato, e da allora gli insetti hanno cominciato a declinare, ma solo in anni recenti si comincia ad affrontare in termini scientifici una realtà drammatica: nel giro di trent’anni gli insetti si sono ridotti dell’80%. Sono l’architrave della biodiversità, sono consumatori e cibo per uccelli e rettili, senza insetti non ci sarebbe il 70% delle piante che conosciamo”.

