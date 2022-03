“Dal mondo del vino può arrivare un contributo importante al tema della parità di genere”

A dirlo a WineNews la Ministra per le Pari Opportunità, Elena Bonetti, nel lancio del corso contro il sessismo delle Donne del Vino. “È un settore fertile dove le donne hanno potuto e saputo dimostrare che non esistono settori “per uomini”, e che le donne possono a pieno titolo essere protagoniste e portare vantaggi e competenze utili a tutti. E vale anche per la cucina, dove non mancano grandi esempi, come quello di Nadia Santini”.

Copyright © 2000/2022