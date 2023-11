Dal Pnrr all’etichettatura, dal glifosato ai vini dealcolati: il punto dall’Ue con Paolo De Castro

A WineNews, dal Congresso Assoenologi a Brescia, tanti temi analizzati con il membro della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo. “Sulle etichette del vino c’è una accordo perchè ci siano solo le calorie, ed il resto con il Qr Code, non si capisce perchè ci sia anche il tema “ingredienti”, ma siamo già al lavoro. Sugli imballaggi ha vinto il modello italiano, del riciclo, e non del riuso, e sul Pnrr, con 2 miliardi di euro in più in arrivo per l’agricoltura, abbiamo fatto un grande gioco di squadra tra forze politiche in Ue e Governo italiano”.

