“Dalla politica all’opinione pubblica, la considerazione per l’agricoltura è ancora insufficiente”

Nonostante sia una voce socio-economica fondamentale, l’agricoltura continua ad essere vista come una “sottocultura” nel nostro Paese, e non ha l’alta considerazione che si merita. Basti pensare che definiamo “minore” l’Italia dei territori rurali e dei piccoli Comuni, dove si producono la maggior parte dei prodotti a Denominazione esportati in tutto il mondo, se si pensa al vino. WineNews si è confrontata con Rossano Pazzagli, storico delle campagne italiane, accademico dei Georgofili e professore di Storia Moderna e Contemporanea, del Territorio e dell’Ambiente all’Università del Molise.

